Yo mina,



petite preview de Super Mario Wonder qui va sortir dans nos belles contrées ce 20 octobre.



Alors petite excitation de ma part de tester ce nouveau Mario en 2.5D car c’est la formule que je préfère même si j’ai beaucoup aimé les Galaxy et Sunshine.



Alors depuis le New Super Mario Wii(u) qui m’avait vraiment éclaté mais d’un côté un peut trop classique comparé à ce qu’on avait depuis la Snes. On peut dire que Wonder essaie (avec brio) donné un coup de boost à ce qu’un Mario en 2.5D peut-être.



Enfin du FullHD avec des graphismes vraiment fins et agréable tout en 60fps. ça fait vraiment plaisir !! Il y a même un effet de décomposition des bâtiments en tuiles de couleurs vraiment bluffant.

Mais surtout le plus marquant c’est l’animation ! Franchement j’ai vraiment envie dire enfin Nintendo ont sorti leurs petits doigts de leur fondement pour nous offrir une animation aux ptits ognons.



On dirait que tout le travail fait pour le film se retrouve ici dans ce jeu.



Vraiment super agréable et ce avec quel que soit le personnage qu’on prend et il en a bcp (dont 4 Yoshi lol) on est bien en présence d’un jeu léché. Par contre certain perso ne peuvent pas profiter de tous les power up... c’est assez bizarre.



Maintenant le Gameplay, ben on est sûr du classique clairement mais avec quelques petites nouveautés bien sympathique. Comme le champi éléphant bien sympa ou le fait que dans chaque stages (à part ceux bonus) on a un mode foufou (wonder quoi) où tous les éléments du décor par un peu vrille avec bcp de dynamisme.



Alors je trouve ça bien et pas bien en même temps. Je crois que je suis plus un Mario player classique qui aime que le challenge montant petit à petit au lieu d’un partage en vrille au milieu du stage.

Mais clairement les effets sont assez bien faits et varié donc c’est vraiment subjectif.

Aussi toute petite nouveauté lors du voyage entre les différents stages, on a des moments libres où on peut choisir son stage au lieu de suivre un tracé prédéfini.

Ce qui offre une illusion de choix entre deux trois stages... mais bon c’est vraiment pour dire et cela reste sympa.



Il y a toute la partie online ou multi que j’ai pas testé (Yuzu oblige), mais je pense que pour une famille de gamers ou entre frères et soeurs le jeu doit être vraiment fun.



Mais moi je suis un vieu de la vielle et j’aime pété mon Mario tout seul dans mon coin mouhaha.



En tout cas ce Mario est vraiment un bon jeu à détenir dans sa collection Switch. Je ne pense pas qu’il y aura de remaster à vernir et la cartouche possède une version 1.0 sans faute on dirait.