Star Citizen

Depuis 2017, le jeu de CIG a continuellement, année après année, récolté plus de fonds de la part de sesque la précédente, jusqu'à atteindre la somme délirante de 114 millions de dollars récoltés sur l'année 2022, soit +32% par rapport à 2021. Avec 72 millions de dollars récoltés depuis le premier janvier 2023, l'année en cours ne fera pas mieux que la précédente, au grand dam du studio. Et même si ce sera tout de même une très belle année, meilleure que 2021, ce tassement peut être perçu comme un signal envoyé aux joueurs à l'équipe de développement.En effet, depuis plus de deux ans, le jeu stagne. Et les choses se sont aggravé cette année avec l'arrivée de la très attendue 3.18 en mars dernier, que les joueurs ont attendu très longtemps, mais qui est venue remplacer une version stable 3.17 par une version buggée jusqu'à la moëlle. En introduisant en effet la persistance des objets d'un serveur à l'autre, premier composant de ce qui doit permettre à terme de faire dialoguer les serveurs entre eux pour que tous les joueurs évoluent en même temps sur un même serveur émulé, CIG a cassé son jeu.Depuis, CIG n'a fait que corriger le tir en ajoutant des fonctionnalités banales et évidemment quelques vaisseaux pour continuer à engranger des ventes. Il a fallu attendre la sortie deux mois plus tard de la 3.19 pour que le jeu redevienne à peu près jouable, tout en restant assez loin de la stabilité de la 3.17. La 3.20, sortie il y a à peine un mois, a elle aussi amélioré le jeu en apportant divers changements rendant moins pénible encore la vie aux joueurs. La 3.21, en préparation, devrait quant à elle également aller dans ce sens.Reste qu'à quelques jours de la Citizen Con 2023, et alors que l'événement est pour la première fois prévu sur deux jours, les attentes des joueurs sont très grandes. En effet, c'est un moment charnière pour Star Citizen qui a dû faire face à une concurrence relative avec Starfield sorti début septembre. Le studio de Chris Roberts se doit de profiter des nombreux déçus par le dernier né de Bethesda et de faire des annonces fortes pour redonner envie voire espoir aux. Beaucoup en effet attendent l'annonce d'une date de sortie pour Squadron 42, le mode solo, sur lequel l'essentiel des effectifs de CIG travaillait ces dernières années, au détriment du mode multi, celui que l'on connait sous le nom Star Citizen.Cette annonce aurait un double effet : non seulement rassurer les nombreux joueurs sur la capacité de CIG à livrer un jeu terminé, mais aussi redonner un attrait fort au jeu multi car depuis quelques années, le studio indique que les développements effectués pour le mode solo bénéficieront ensuite au mode multi. Et forcément, avec un jeu solo quasiment terminé et prêt à être lancé, rien n'empêchera alors le jeu multi de très vite bénéficier de ses avancées et technologies développées par ruissellement (chose qui a été confirmée par Chris Roberts lui même récemment encore). D'autres joueurs attendent pour leur part l'arrivée surprise du second système solaire jouable du jeu : Pyro. CIG ayant ajouté des points de saut à trois endroits en bordure du système Stanton récemment, il pourrait en effet s'agir d'une belle surprise si effectivement ils venaient à être fonctionnels et donc que Pyro faisait enfin apparition, comme par magie...Quoi qu'il en soit, CIG n'a pas le droit à l'erreur avec son événement et doit marquer le coup, d'autant qu'une Citizen Con sur deux jours semble aller dans le sens d'annonces importantes. Le hashtag #NoCashTilPyro risque sinon de prendre encore plus d'ampleur, lui qui rallie lesayant décidé de ne plus dépenser un seul centime dans le jeu (vaisseaux, armes ou skins) en attendant Pyro.