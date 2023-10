Dans le film à succès de Matt REEVES, The Batman, le Riddler n'est pas simplement un joyeux excentrique ayant un goût prononcé pour les jeux de mots et les indices déconcertants, mais un véritable psychopathe aussi énigmatique qu' impitoyable. Comment Edward Nashton, expert-comptable fragile et invisible, a t-il pu devenir l'un des pires criminels de Gotham ? Plongez dans l'histoire sombre et glauque d'un homme en marge de la société, refusant de passer inaperçu plus longtemps.

La mini série de Paul Dano l'interprète de l'homme mystère dans The Batman arrivera chez Urban Comics le 2 février 2024 au prix de 24 euros pour 240 pages.