Le SELL n'a pas encore mis à jour le top 5 hebdomadaire. Mais selon quelques infos, Starfield est 2e, derrière NBA2K24 sur PS5



1 [PS5] NBA 2K24 (NEW)

2 [XBS] Starfield (NEW)

3 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (-1)

4 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (-3)

5 [NSW] Fae Farm (NEW)