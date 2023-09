Spoiler :



Je dois dire que la dernière scène je pensais que ma box avait buggé , et puis 10 secondes après les crédits apparaissent , j'avoue ne pas avoir trop compris ce qui s'est passé sur l'instant, donc tout de suite après petites recherches internet, et tout fait sens...ou pas ! Tony Soprano mort ou pas ? Chacun son interprétation même si on s'oriente plus vers sa mort, c'est une des fins de série qui va me rester en tête un petit moment je pense

Souvent considérée comme l'une des meilleures séries de télévision voir la meilleure de tous les temps !Eh bien que dire quelle aventure ces 86 épisodes ! Malgré sa relative "ancienneté", j'ai réussi à ne pas me faire spoiler auparavant donc totale découverte !Quelle série ! Que ça soit l'ambiance, les personnages, la performance des acteurs, les rebondissements ! Tu sens clairement que c'est la série qui a un peu redéfini la place des séries télés dans nos quotidiens, surtout au niveau du drama, ou le cinéma restait roi devant le "petit écran"Sans Les Sopranos pas de Breaking Bad, pas de Dexter ?Le casting est parfait, mais on voit bien qu'un des acteurs sort très largement au dessus du lot en la personne James Gandolfini aka Anthony Soprano , quelle performance ! Auparavant ma prestation préférée dans une série c'était Walter White par Bryan Cranston, mais là je dois dire...il s'est peut-être fait chipper la première place ! (Très grosse mention également au performance de Edie Falco/Carmela Soprano ainsi qu'à Michael Imperioli/Chris Moltinsanti) !Qui l'a vu à l'époque ? Votre ressenti sur la fin de la série ?Alors pour vous Les Sopranos sur le podium des meilleures séries ever ?