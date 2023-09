Bonsoir, Espérez-vous, pensez-vous qu'il est possible qu'un troisième opus voit le jour si les ventes de la compil des deux premiers suivaient ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Pour ma part, je l'espère sincèrement. D'autant que pour ceux qui ont fini Origin, vous savez très bien sur quoi pourrait porter l'intrigue. Ou alors ça pourrait être un épisode indépendant comme les Tales. Qu'en pensez-vous ?

Like

Who likes this ?

posted the 09/06/2023 at 05:53 PM by uram