PRIX: 799€SPEC:source WS:Nous avons déjà confirmé la vue d'ensemble et les spécifications les plus importantes dans notre article précédent, mais il est intéressant de noter que nous savons maintenant que la Legion Go aura 16 Go de RAM LPDDR5X 7500Mhz et 256 Go/512 Go/1TB de stockage.C'est le premier indice que Lenovo vise à surpasser la Steam Deck et la ROG Ally, puisque la RAM est significativement plus rapide que ces deux consoles, et que la capacité de stockage est doublée. Mais c'est aussi le premier indice d'un prix plus substantiel, augmenté par l'écran plus grand (et complètement exagéré) de 8.8″ QHD+.Faut-il plus que du 1080p sur un écran de moins de 10″ ? La plupart des joueurs s'accorderont à dire que le FullHD est parfaitement adapté au jeu, et que le taux de rafraîchissement ou l'autonomie de la batterie sont bien plus importants. Dans le premier cas, le taux de rafraîchissement de 144Hz est tout à fait correct, mais la batterie de 49.2WHr est à peine plus grande que celle de la concurrence et est probablement déterminée par la taille de l'appareil.D'après les commentaires des joueurs sur la Steam Deck et la ROG Ally, la batterie est l'un des principaux inconvénients d'une console portable, et il semble que la console de Lenovo ne résoudra pas ce problème. Mais au moins, elle disposera de la fonction Super Rapid Charge avec 65 W de charge rapide, ce qui signifie que les temps d'arrêt n'affecteront pas beaucoup vos sessions de jeu.qui sortiront avec mais non inclu bien surPRIX: 499€SPEC:vous pouvez les connecter à n'importe quel autre appareil, et pas seulement à la Legion Go. Il dispose d'un USB-C à fonction complète compatible avec n'importe quel appareil Windows, Android ou macOS.