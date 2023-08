4Gamer : Pourquoi avez-vous décidé de créer un jeu dans l'univers de Persona 5 ? Racontez-nous comment ce projet a vu le jour.



Vulpe : Perfect World Games est un développeur de jeux très expérimenté, qui s'est lancé très tôt sur le marché chinois des jeux mobiles. Parmi nos titres existants, nous sommes les plus forts en matière de jeux en ligne à grande échelle traitant de thèmes chinois traditionnels. L'évolution du secteur au cours des dernières années nous a amenés à nous concentrer davantage sur le développement global et multiplateforme.



Nous avons établi une relation solide avec Sega au cours des dernières années, et nous avons donc réfléchi à la meilleure façon de coopérer avec eux. De nombreux membres de notre équipe sont de grands fans de la série Persona, et nous avons donc commencé à nous demander à quel genre de jeu ressemblerait un Persona pour mobile. Après mûre réflexion et des recherches internes, nous avons élaboré une proposition et sommes allés voir Sega et Atlus au Japon pour leur demander de développer un jeu qui apporterait le charme de la série Persona sur les appareils mobiles. Nous avons reçu des réactions positives de la part des deux sociétés, et il a été décidé de poursuivre le développement.



4Gamer : La réaction a donc été positive lorsque vous l'avez proposé à Sega et Atlus.



Vulpe : Sega et Atlus ont approuvé la proposition de jeu mobile. Comme il s'agit d'un titre de la série Persona, je suis certain qu'il s'agira d'un jeu extraordinaire. Nous avons eu de nombreuses discussions approfondies avec Sega et Atlus pour mieux comprendre les aspects les plus importants de la série Persona, et nous avons décidé ensemble de l'orientation du jeu.



4Gamer : Quel type de jeu P5X est-il devenu à la suite de ces discussions ?



Vulpe : Il y avait deux options pour créer un jeu mobile Persona 5. L'une consistait à proposer Persona 5 aux joueurs mobiles, l'autre à offrir aux joueurs une nouvelle expérience dans le style de Persona 5. Nous avons eu de sérieuses discussions avec Atlus à ce sujet. Au final, plutôt que de traduire Persona 5 tel quel, nous avons décidé de développer un spin-off avec une nouvelle histoire.



Dans P5X, les joueurs se retrouveront dans un monde différent de celui de Persona 5, prendront le contrôle d'un nouveau protagoniste, "Wonder", et vivront une toute nouvelle histoire. Les thèmes du titre sont également différents de ceux de Persona 5, et j'aimerais que vous en fassiez l'expérience en jouant. Nous avons passé beaucoup de temps à peaufiner les éléments reproduits de Persona 5. Persona 5 est une œuvre unique et attrayante, nous avons donc travaillé pour nous assurer que lorsque vous jouerez à ce titre pour la première fois, vous penserez que "c'est Persona 5″, tout en expérimentant les nouveaux éléments propres à P5X.



Bien qu'il s'agisse d'un titre mobile, nous travaillons sur un développement multiplateforme, afin qu'il puisse être joué sur PC en plus d'iOS et d'Android.







4Gamer : Il s'agit d'un jeu mobile avec des éléments de service (suivi), qu'en est-il des mises à jour ?



Vulpe : Nous réfléchissons à la manière d'intégrer des systèmes et des modes de jeu adaptés aux appareils mobiles, tout en tirant parti des systèmes populaires de Persona 5. Comme il s'agit d'un jeu à service, il est nécessaire de fournir un contenu frais sur une longue période. Nous prévoyons de continuer à fournir du contenu aux joueurs tout en travaillant en étroite collaboration avec Sega et Atlus.



L'histoire est le point le plus important. L'histoire principale continuera d'être mise à jour et nous proposerons de nouvelles histoires afin de dépasser les attentes des joueurs. Nous sommes impatients de découvrir comment se déroulera l'histoire des Voleurs Fantômes. De plus, nous prévoyons d'ajouter de nouveaux événements et de nouvelles façons de jouer, comme de nouveaux personnages et de nouvelles villes.



4Gamer : La collection de Personas est un élément important de la série. Comment les obtient-on ?



Vulpe : Comme vous le dites, la collecte des Personas de la série Shin Megami Tensei est un élément clé du jeu. Nous avons envisagé plusieurs méthodes et travaillé avec Atlus pour choisir celles qui plairont aux joueurs. Par exemple, en explorant les palais et le Metaverse, vous trouverez des systèmes vous permettant de collecter et de fusionner facilement des Personas. J'espère que vous en profiterez pleinement.



4Gamer : J'attends cela avec impatience. La fusion est un élément essentiel de la collection de Personas. Comment cela se passe-t-il ?



Vulpe : Cela se fait dans la Velvet Room du protagoniste. Le nouveau personnage nommé Merope apportera son soutien au joueur. Certains éléments seront mis en place dans le bêta-test d'Awakening, alors attendez-les avec impatience. La fusion peut être réalisée en utilisant la même logique que l'original, c'est donc quelque chose que les fans de Persona 5 pourront apprécier.







4Gamer : Je crois savoir que les Persona peuvent être collectionnés sans le système de gacha (invocation aléatoire), alors quelle sera l'orientation de la monétisation ?



Vulpe : Pour un nouvel élément dans P5X, nous avons combiné les termes "Phantom Thief (Kaito)" (les personnages) et "Idol (Aidoru)" (les Personas) pour obtenir le terme "Kaidoru". Le jeu sera monétisé en rendant ces objets disponibles via le gacha.







4Gamer : Cet élément +α est donc distinct des éléments tirés de Persona 5, et il sera monétisé.



Vulple : Comme il s'agit d'une toute nouvelle histoire, de nouveaux Phantom Thieves apparaîtront. Au fur et à mesure que vous progresserez dans l'histoire, de plus en plus de Phantom Thieves rejoindront votre groupe. La plupart de ces nouveaux Phantom Thieves seront disponibles gratuitement.



Les "Kaidoru" et les personnages originaux peuvent être obtenus en jouant au jeu, mais ils peuvent également être obtenus par le biais du gacha. Il est difficile de monétiser la série Persona, c'est pourquoi, pendant le test, nous aimerions faire des ajustements en nous basant sur les commentaires des joueurs.



4Gamer : Quel est l'impact de ces "Kaidoru" sur le jeu ?



Vulpe : Il y a un nombre limité de Phantom Thieves, mais il y a beaucoup de gens dans le monde de P5X qui partagent les mêmes idéaux que les Phantom Thieves. Ils aideront les Phantom Thieves à surmonter diverses crises, en tant que "Kaidoru" dans le monde cognitif. En fait, ce sont de nouveaux partenaires pour les Phantom Thieves.







4Gamer : Comment Sega et Atlus sont-ils impliqués dans la supervision ?



Vulpe : Bien que le jeu soit externalisé, il est fortement supervisé et ils sont très impliqués. Nous avons communiqué régulièrement avec Sega et Atlus, et les deux sociétés sont très passionnées par Persona 5. Shigenori Soejima est chargé de la conception du personnage principal de P5X, et Atlus a créé l'essentiel de l'histoire. Nous continuerons à le faire à l'avenir.



4Gamer : Les deux sociétés sont donc plus impliquées que je ne le pensais.



Vulpe : Oui, et presque tous les autres éléments, tels que le scénario, la conception des personnages, la musique, la direction et les systèmes, sont supervisés de près. Au début du développement, nous étions soumis à des contrôles stricts, mais comme nous avons approfondi notre compréhension de Persona 5 et que nous avons pu communiquer plus facilement, nous nous trouvons aujourd'hui dans une très bonne situation de développement.



4Gamer : Pour finir, partagez avec nous votre enthousiasme pour le développement du jeu.



Vuple : Comme je l'ai dit, le développement de P5X se poursuit en étroite collaboration avec Sega et Atlus. Nous travaillons d'arrache-pied pour en faire un jeu pour smartphone entièrement nouveau, basé sur la vision du monde et le décor de Persona 5. Je vous en prie, attendez-le avec impatience.

Durant la convention Chinajoy le 18 juillet dernier, le site japonais 4Gamer a conduit une interview auprès du producteur de Persona 5: The Phantom X (P5X), le dénommé Vulpe (Black Wings Game Studio / Perfect World Games). Cette interview a été traduite par le site Persona Central des suites de la seconde beta ferme du jeu mobile la semaine dernière.Persona 5: The Phantom X est toujours prévu en Chine exclusivement sur PC, iOS et Android, sans date de sortie pour l'instant.