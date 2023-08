Konami a annoncé hier que le prochain jeu de Bomberman, Super Bomberman R 2, aura dès la sortie le 14 septembre prochain une collaboration avec le jeu Fall Guys d'Epic Games et Mediatonik.Le costume sera disponible dès le lancement dans la boutique in-game.En réalité c'est du recyclage, vu que Fall Guys était déjà apparu dans Super Bomberman R Online, le Battle Royal Bomberman à 64 joueurs, qui a fermé 2 ans après son lancement. Malin

Like

Who likes this ?

posted the 08/22/2023 at 05:22 PM by masharu