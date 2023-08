Le style Agent vous permettra d'affronter vos ennemis de manière rocambolesque en utilisant des objets tels que des drones, tandis que le style Yakuza traditionnel reprendra les mouvements bien connus de tous.



Une surprise de plus a été dévoilé , offrant aux joueurs qui finiront le jeu de parcourir une démo de Yakuza 8 en attendant sa sortie.

Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et PC le 9 novembre 2023