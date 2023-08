Dans Kaiju N°8, on suit l’évolution de Kafka Hibino, simple nettoyeur de ville chargé de faire disparaître les restes de monstres après leur élimination, qui se retrouve du jour au lendemain propulsé sur le devant de la scène après avoir été infecté par un mystérieux Kaiju. Désormais doté d’une force extraordinaire, il devient l’un des espoirs de l’humanité dans la lutte face au danger que représentent les monstres géants. Mais un aussi grand pouvoir peut-il vraiment être contrôlé ?

posted the 08/08/2023 at 12:50 PM by yanssou