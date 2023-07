Annoncé à l'occasion du vingtième anniversaire de l'anime en mars dernier, le nouvel animé Naruto comportera 4 épisodes centré sur la team 7. Pas d'information supplémentaire mais je suppose que ça retracera les événements les plus important de l'équipe de Naruto. Une affiche et un premier trailer ont été dévoilé pour une diffusion le 3 septembre prochain au Japon.

posted the 07/24/2023 at 10:32 PM by yanssou