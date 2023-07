"Monsters" un one shot de Eiichiro Oda prépublié en 1994 dans le magazine Akamaru Jump puis après publié en 1998 dans le recueil d'histoire courte Wanted !Avec 1 seul épisode de 24 minutes annoncé , l'anime sera réalisé par Sunghoo Park ( Jujustu Kaisen S1 / film 0, The God of Hight School)

posted the 07/23/2023 at 12:59 AM by yanssou