Like a dragon ishin est globalement satisfaisant , le studio a l'habitude de sortir du lourd et celui ci n'exempte pas a la règle. Un remaster / remake qui sort enfin traduit chez nous.Le scénario est toujours aussi subtilement bien écrit avec du drame et de la trahison un peu partout mais aussi grâce a de nombreux personnages bien attachant.Là ou toute les cinématiques du jeu sont magnifique à l'écran , la dure réalité nous revient et techniquement parlant c'est faible avec quelques textures qui bavent de temps en temps. Kyo reste un plaisir de s'y balader ou il y a énormément de vie dans certains quartiers.Le contrôle du personnage de Sakamoto Ryoma ( un personnage qui a réellement existé ) est un peu lourd a prendre en main et les trop nombreux aller retours entre les zones n'aide pas.Pour le système de combat qui comprend les 4 styles de jeux , je le définirai d' "Approximatif ".Le style du "bretteur" marche souvent bien mais avec beaucoup d'ennemies d'affilés c'est parfois le bazar et j'ai eu beaucoup d'attaque dans le dos, pareil pour celui du "tireur " ou de la "dance endiablé ou ça manque cruellement de précision. J'aurais aimé avoir en option un système de lock pour les combats au sabre ça aurais été très un peu mieux. Le gameplay reste moins fluide qu'un Jugement par exemple. Je retient tout de même quelques combats de boss qui avec une bonne maitrise sont très sympa.La difficulté est souvent mal dosé par rapport aux ennemies qui ont une garde bien soulante a briser , par contre j'ai eu aucun problème avec les boss.Ishin ! tire sa force de son scénario et de ces activités secondaires très variés , malgré quelques couacs technique et un système de combats qui navigue entre le chaud et le froid . Le jeu reste néanmoins un bon compromis plaisant à découvrir et a jouer.