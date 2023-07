Diablo 4 est un hack'n'slash qui promet une expérience sombre et addictive. Dès les premières minutes, on est séduit par son gameplay fluide et dynamique, où l'on peut massacrer des hordes de démons avec un plaisir inégalé.

Les graphismes sont à couper le souffle, avec des environnements gothiques détaillés qui nous plongent dans un monde lugubre et mystérieux. Cependant, il faut noter quelques réserves.

Pour véritablement apprécier Diablo 4, il est crucial de s'investir sur la durée. Le jeu se révèle pleinement lorsque l'on atteint les niveaux supérieurs et que l'on débloque des compétences et équipements plus puissants. Il faut donc être prêt à investir du temps et de l'effort pour progresser et explorer toutes les facettes du jeu.

Un autre aspect frustrant est le reset des saisons. Bien que cela apporte une certaine fraîcheur au gameplay, cela signifie également perdre toute progression. Cela peut être décourageant pour ceux qui ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à optimiser leur héros.

Malgré ces réserves, Diablo 4 reste un incontournable pour les fans du genre grâce à son ambiance envoûtante, son système de combat addictif. Soyez prêts à plonger dans les ténèbres !