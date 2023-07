« Nous sommes extrêmement fiers et excités d’ouvrir notre prochain studio à Brighton, où nous voyons un énorme potentiel pour développer notre incroyable équipe et attirer les meilleurs talents de la scène de développement du Royaume-Uni. »Le studio de Brighton est dédié à tous les projets. Nous travaillons un peu différemment par rapport à d’autres entreprises. Elles sont plus du genre ’ce studio travaille sur ce projet’ ou ’ce studio réalise certains éléments de ce projet’.



Dans tous nos studios, nos projets sont au centre de nos préoccupations. Cela signifie que n’importe qui, quel que soit le studio ou le pays dans lequel il travaille, peut travailler sur différents projets. Ce n’est pas comme si à Istanbul ils travaillaient sur 007, et à Brighton ils ne s’occupaient que du projet Fantasy... ils peuvent tous travailler sur les différents projets.



Si un projet, par exemple, nécessite 400 personnes pour y travailler... regrouper 400 personnes au même endroit et leur dire ’c’est ce que vous faites’, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire. J’opère avec ce concept de nombre de Dunbar, qui est quand vous avez plus de 140/150 personnes localement... vous perdez ce sentiment d’appartenance.



Je crois que nous sommes capables de faire travailler des milliers de personnes sur des projets ensemble, mais je veux simplement éviter d’avoir cette sensation d’une usine, ce qui peut se produire lorsque vous avez 500 personnes au même endroit. Cela fait partie de la volonté de maintenir les choses dynamiques et de veiller à ce que nos studios ne deviennent pas trop grands. Je préfère rencontrer les talents là où ils se trouvent, être un peu plus diversifié avec différentes villes et différents pays.



Lorsque nous atteignons la masse critique de personnes dont nous avons besoin, je ne m’attends pas à ce que ces studios aient plus de 100 à 150 personnes chacun."

Depuis 2021, le studio s'ést établi à Istanbul et maintenant ils visent l'Angleterre pour y ouvrir un nouveau studio à Brighton.