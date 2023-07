Le classique de Rare est un incontournable de la Nintendo 64. Sur gameforever, il ne recueille que des éloges !Pour ma part, ce fut une claque magistrale ! Le jeu a eu le culot incroyable de dépasser Mario 64 en tout point, ce qui me semblait impossible à faire à l'époque et pourtant !Je vous propose de relire des avis (parfois d'époque !) sur le jeu. Vous pourrez même ajouter le vôtre si l'envie vous en prend !Bonne (re) découverte.

posted the 07/06/2023 at 08:18 PM by obi69