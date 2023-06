J'ai un problème avec le casque PSVR2 (même ajusté et paramétré correctement) : Je ne vois nette à travers les lentilles que lorsque mes yeux regardent littéralement tout droit au centre de l'image… Dès que je bouge les yeux un tant soi peu de celui-ci, dans n'importe quelle direction, l'image devient flou.

- Je précise que je porte des lunettes.



Je me suis renseigné et d'après ce que j'ai compris les lentilles du PSVR2 donnent effectivement une déformation de l'image et donc un certain flou mais seulement aux extrémités (au bords), pas sur toute l'image. Et la personne au service après-vente à laquelle j'ai parlé et qui avait également le casque me dit que pour elle l'image est nette partout.



Donc j'aimerais avoir d'autres témoignages et retours pour savoir si la techno du casque est juste dégueulasse ou si mon casque est défectueux?