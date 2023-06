Certaines informations supplémentaires qui n’étaient jamais censées être rendues publiques ont été révélées dans la bataille judiciaire Microsoft contre FTC.Dans le même e-mail et documents révélant que Xbox avait une énorme liste d’entreprises qu’elle envisageait d’acquérir, la page 10 révèle que Ninja Theory le studio derrière Bleedding Edge et Hellblade a été racheté pour la somme de 117 millions de dollars américains. En comparaison, Sony a acheté Insomniac Games pour un prix de 229 millions de dollars, tandis qu’Electronic Arts a acheté Respawn Entertainment pour 325 millions de dollars.

posted the 06/27/2023 at 12:41 PM by beppop