- Radio spatiale confirmée avec des stations de musiques et une station de news.- Les vaisseaux volés peuvent être modifiés. Mais ils doivent d'abord être enregistrés à un port spatial ou un spatioport pour cela.- Des options de personnalisation avancés de vaisseaux qui n'ont pas été montrés existent, mais interviennent vers la fin du jeu.- Les quêtes secondaires ne se résument pas à "tuer dix choses, obtenir un objet, remettre pour une récompense".- Todd dit qu'il pense que Starfield sera le "paradis des moddeurs".- Les avant-postes sont un autre "système approfondi" comme la construction de vaisseaux plus avancés. Vous pouvez établir rapidement des avant-postes, mais les parties plus complexes et "folles" viennent plus tard dans le jeu. Vous pouvez créer des ressources et des routes commerciales avec eux. Ils sont des générateurs d'économie.- Pas de pêche dans le jeu.- Environ 10 % des planètes sont pleines de vie. (100 sur les 1000 planètes).- Les combinaisons sont importantes pour faire face aux différents biomes et intempéries. Et planètes ont des "traits".- Si vous scannez entièrement une planète, ces informations ont une grande valeur monétaire et vous pouvez les vendre.- Créatures alien hostiles et créatures alien dociles. Elles peuvent s'attaquer les unes les autres.- Aucun véhicule. Le jeu est pensé pour être exploré à pied, comme les anciens jeux BGS. Juste un propulseur de boost.- Vous pouvez jouer au jeu sans avoir de compagnons qui vous suivent, ou n'avoir qu'une escouade de robots.- Il y a un système de "Votre compagnon aime ça/n'aime pas ça" à chaque fois que vous prenez une décision. Etre trop en désaccord avec un compagnon peut l'amener à prendre des décisions surprenantes.- 4 compagnons avec une romance mais 4 direction que peuvent prendre une romance avec bon nombre de pnj.