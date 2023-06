J'avais découvert Ao ashi en animé ça m'a plutôt convaincu même si l'animation en fin de saison fesait peine à voir. Aucune nouvelles depuis concernant une éventuelle saison 2 j'ai attendu un peu que pas mal de tomes sortent pour me faire la suite en manga.



Je me suis fait les 16 tomes directement (le tome 17 arrive le 5 juillet prochain) et je ne suis pas déçu.

Les dessins sont magnifique bon sang et transmettent parfaitement les émotions des personnages.



Chaque personnages est très intéressants et apportent sont lots de surprises. Tous ont des tempéraments bien différents. L'histoire est captivante et imprévisible, très fort pour un manga de foot qui met vraiment la barre très haute. L'auteur joue sans cesse avec ces personnages ce qui rend la suite impossible à anticiper.



Le héros est intelligemment bien développé, utilisant des stratégies bien ficelé par l'auteur durant les matchs.

Mais ce que j'ai aimé le plus chez ce hero optimiste c'est la remise en question tout le temps que ce soit en période de difficultés ou même pour s'améliorer à atteindre son objectif de devenir pro. Il y a même une petite touche de romance bien subtil et discrète qui ajoute ce petit quelque chose qui fait sourire.



Très différent d'un Blue Lock, Ao Ashi ce marque par son réalisme du football et par ces personnages très profond. L'un est à l'opposé de l'autre et son approche propose des choses bien différentes.



Même pour ceux qui ne sont pas fans de foot vont aimer c'est suffisamment bien équilibré et les dessins sont suffisamment bien détaillé ça ce laisse lire bien facilement et ont a qu'une envie c'est de continuer à suivre cette histoire passionnante.