IGN a pu s’essayer à Starfield pendant une heure dans sa version Xbox Series X. D’après le site, les joueurs devraient s’amuser au RPG de Bethesda “pendant des années”, tant il y a “de choses à faire”. Oui, Starfield devrait être un jeu long, très long, d’autant plus que des extensions sont d’ores et déjà prévues afin de rallonger la durée de vie. Pad en main, le journaliste confirme que les “combats de mêlée sont très amusants”. Il décrit le jeu comme “une sorte de No Man's Sky 2, mais avec le traitement de Bethesda qui combine Fallout et Skyrim”. En ce qui concerne les villes, elles ressemblent à “une combinaison d'Oblivion et de Mass Effect avec des tonnes de PNJ”. Il semblerait qu’un vrai sentiment de vie se dégage. Enfin, les combats spatiaux sont “réussis” et le jeu semble incroyablement “profond”. Qui a hâte ? Starfield sortira le 6 septembre 2023 sur Xbox Series X|S et PC. Celles et ceux qui craqueront pour l’édition Premium bénéficieront jusqu'à 5 jours d'accès anticipé.