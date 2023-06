Les conférences en live façon Ubisoft prouve que c'est une mauvaise idéeMal filme et problème de sonDes présentations qui sont longue avec le bullshit marketingDes présentateurs cringe ou qui ont pas l'habitude de parler en public.Xbox Nintendo Playstation ont bien compris tant mieuxVous préférez l'ancien format ou les format pré enregistrez ?

posted the 06/13/2023 at 12:01 PM by mrponey