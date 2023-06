EFFACER VOTRE PASSÉ POUR PROTÉGER VOTRE AVENIR



Autrefois un yakuza légendaire, Kazuma Kiryu a simulé sa propre mort et a abandonné son nom pour protéger sa famille. Maintenant, il est plongé dans un conflit par un personnage mystérieux qui tente de le faire sortir de sa cachette.



Sous le nom de code « Joryu », Kiryu se lance dans un récit d’action captivant avec des combats fracassants dans des lieux animés remplis de personnages et d’activités passionnants.



COMBAT ULTIME AVEC DEUX STYLES DE COMBAT EXPLOSIFS



Basculez dynamiquement entre les styles de combat Yakuza et Agent lors de combats de mêlée viscéraux.



Avec le style Yakuza, semez la peur chez les ennemis en déclenchant des mouvements extrêmement agressifs alimentés par la force et l’élégance inégalées de Kiryu.



Ou faites monter les enchères avec le style Agent en délivrant des coups avec une vitesse et une précision absolues, tout en utilisant une gamme de gadgets de haute technologie comme des fils de liaison électrifiés pour étourdir les ennemis puis les envoyer voler.



Adaptez-vous stratégiquement à la situation et tirez parti des deux styles pour dominer et détruire des hordes d’ennemis.



DIVERTISSEMENT SANS FIN



Que vous vous battiez dans l’arène secrète du Château, que vous chantiez une nouvelle chanson au karaoké, que vous preniez un verre au club de cabaret ou que vous couriez sur un circuit de poche, le monde offre une variété d’expériences immersives.



Un informateur intrigant nommé Akame propose également des sous-missions passionnantes, vous entraînant dans une confrontation épique qui se déroule au fur et à mesure que vous explorez et appréciez Sotenbori, Yokohama et le mystérieux Château.

Le 9 novembre prochain sur ps5 / ps4 / x box et pc