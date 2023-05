Et il s'agit deDe quoi s'agit-il ? De la manette PlayStation (sous licence officielle) disponible pour les appareils sous Android ainsi que sous iOS. Couplée à l'application PS Remote Play et à un réseau Wifi, vous pouvez jouer à vos jeux PS5 et PS4 streamés depuis une console. Bonus : la Backbone One est également compatible avec les jeux du Play Store et de l’App Store.Ma question est donc la suivante :????? Puisque tout le monde (ou presque) dispose d'un smartphone, cette manette Backbone One a l'air moins encombrante que la Q-Lite et sera (très probablement) beaucoup plus compétitive.Alors, quelle est la cible de la Q-Lite ??? Sony, tu m'as perdu...