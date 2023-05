Les joueurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom construisent des ponts extrêmement longs pour résoudre leurs problèmesUn nouvel engouement passionnant se répand parmi les joueurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ils ont découvert une astuce unique pour surmonter les défis du jeu en construisant des ponts incroyablement longs. Cela leur permet de traverser des zones difficiles ou d'accéder à des endroits autrement inaccessibles.Les joueurs ont utilisé les mécanismes du jeu, tels que des objets, des compétences spéciales et des pouvoirs, pour créer ces ponts impressionnants. Leur créativité et leur ingéniosité ont captivé la communauté des joueurs, qui partage désormais ces réalisations en ligne.Voir plus : https://www.gwoo.io/new/les-joueurs-de-the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom-construisent-des-ponts-extremement-longs-pour-resoudre-leurs-problemes