Activision Blizzard et Microsoft se sont vu imposer de nouvelles restrictions par la CMA, Autorité de la concurrence et des marchés, suite à sa décision de bloquer le projet de rachat de l'éditeur par le détenteur du format Xbox.Comme détaillé dans une ordonnance provisoire publiée hier par le régulateur britannique, Activision et Microsoft devront fournir le consentement écrit préalable de l'habituel avant que l'une ou l'autre des sociétés ne fasse l'une des choses suivantes :- Acquiert une participation dans l'autre société ou dans l'une de ses filiales, par ex. investir dans les studios de développement de chacun- Acquiert une participation dans une autre entreprise qui détient une participation dans l'autre société- Détenir une option pour acquérir une participation dans l'un ou l'autre des éléments ci-dessusLa société a révélé que les restrictions supplémentaires ont été appliquées "dans le but d'empêcher une action préventive" d'Activision Blizzard ou de Microsoft.En parlant des deux sociétés, Microsoft a révélé son intention de contester la décision, et le PDG d'Activision, Bobby Kotick, est également déçu de la décision de la CMA de bloquer l'accord. Kotick a également déclaré qu'il s'attendait à un processus d'appel britannique "accéléré".