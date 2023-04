Sea of Thieves : https://vginsights.com/game/1172620 = 8.3 millions de ventes.Halo MCC : https://vginsights.com/game/976730 = 6.1 millions de ventes.Forza Horizon 4 : https://vginsights.com/game/1293830 = 5.3 millions de ventes.Halo Infinite : https://vginsights.com/game/1240440 = 4.7 millions.Age of Empires II: DE : https://vginsights.com/game/813780 = 3.6 millions de ventes.Forza Horizon 5 : https://vginsights.com/game/1551360 = 3.4 millions de ventes.Ori and the Will of the Wisps : https://vginsights.com/game/1057090 = 3.3 millions de ventes.Grounded : https://vginsights.com/game/962130 = 1.7 millions de ventes.Age of Empires 4 : https://vginsights.com/game/1466860 = 1.5 millions de ventes.Microsoft Flight Simulator : https://vginsights.com/game/1250410 = 1.4 millions de ventes.State of Decay 2 : https://vginsights.com/game/495420 = 1.3 millions de ventes.------------------------------------------------------------------------Gears 5 : https://vginsights.com/game/1097840 = 649 000 ventes.Hi-Fi Rush : https://vginsights.com/game/1817230 = 448 000 ventes.Ghostwire Tokyo : https://vginsights.com/game/1475810 = 384 000 ventes.Psychonauts 2 : https://vginsights.com/game/607080 = 269 000 ventes.Minecraft Dungeons : https://vginsights.com/game/1672970 = 227 000 ventes.Gears Tactics : https://vginsights.com/game/1184050 = 188.000 ventes.Pentiment : https://vginsights.com/game/1205520 = 88 830 ventes.Battletoads : https://vginsights.com/game/1244950 = 52 770 ventes.Minecraft Legends : https://vginsights.com/game/1928870 = 50 250 ventes.Bleeding Edge : https://vginsights.com/game/1189800 = 47 730 ventes.- Sea of Thieves domine tout les autres jeux.- Les Forza Horizon se vendent très bien.- Les AOE s'en sortent pas si mal.- Ori 2 qui fait de bonne ventes.- Grounded c'est ok.- MFS tape quand même 1.4 millions.- Finalement Hi-Fi Rush s'en sort pas trop mal face aux autres jeux sous les 1 million.- La licence Gears ne fait plus vendre faut qu'ils pensent a changer la formule ou changer de genre de jeu.