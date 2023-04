Star Citizen

La mise à jour 3.18 de Star Citizen sortie mi-mars 2023 a tout changé. D'un jeu en Alpha 3.17 à peu près stable, avec des bugs maîtrisables mais un gameplay limité, les citoyens des étoiles ont découvert une Alpha 3.18 pleine de fonctionnalités et de nouveautés mais... pratiquement injouable, car les serveurs ont très vite implosé.Un mois plus tard, Star Citizen passe en 3.18.1. Ce patch corrige de très nombreux problèmes avec le jeu pour le rendre à nouveau opérationnel. Alpha oblige, les développeurs de CIG attendent désormais des joueurs qu'ils testent Star Citizen et ses nouveautés restées pour beaucoup de simples promesses à cause de l'état des serveurs. Malheureusement, en ayant d'ores et déjà annoncé que le prochain patch 3.18.2 actuellement en test allait s'accompagner d'une réinitialisation de la base de données, tout comme le patch 3.18.1, CIG a douché l'enthousiasme des joueurs habituels qui ne sont pas particulièrement motivés à aller farmer en sachant que ce sera pour de courte durée.Comment faire dès lors pour s'assurer que de nombreux joueurs viennent tester Star Citizen en 3.18.1 ? En rendant le jeu gratuit, tout simplement ! Et c'est donc cette semaine, du 13 au 20 avril, que vous allez pouvoir profiter d'un jeu qui marche à peu près, en ayant à votre disposition 4 vaisseaux jouables (Mustang, Nomad, Razor et 100i) ainsi qu'un véhicule (HoverQuad) pour ce faire.CIG semble même être suffisamment confiant avec son patch 3.18.1 pour proposer 10% à 25% de remise sur le jeu, permettant ainsi à celles et ceux qui l'auront effectivement testé gratuitement de se lancer, moyennant 49,09€ pour un Mustang et jusqu'à 86,35€ pour un Nomad bien plus imposant.Pour (littéralement) tester Star Citizen gratuitement, cliquez d'abord ici pour vous créer un compte (lien comprenant un code referral ) puis rendez-vous ensuite sur cette page . Saisissez le codedans le champ prévu à cet effet et vous pourrez alors télécharger le launcher de Star Citizen et tester la bête...