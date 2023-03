Star Citizen

Jamais un patch de Star Citizen n'aura autant suscité d'attente (pratiquement 1 an) et en même temps apporté autant au jeu.En effet, cette 3.18 révolutionne les fondamentaux techniques du bébé de Chris Roberts, tant d'un point de vue de l'optimisation graphique (avec l'arrivée de Gen 12 qui permet de faire un pas en avant vers Vulkan) que des avancées vers le sacro-saint Graal, le fameuxqui permettra à terme à tous les citoyens des étoiles de partager un seul et même environnement de jeu plutôt que d'être répartis en serveurs d'une centaine de joueurs.La 3.18 introduit en effet la persistance, laquelle permet de continuellement conserver dans une base de données toutes les actions entreprises par les joueurs sur un même serveur afin qu'ils puissent les retrouver quand ils se reconnecteront à ce même serveur. Vous crashez un vaisseau sur une lune ? Son épave ne va pas disparaître mais bien rester là au moins tant que d'autres joueurs ne sont pas venus la dépouiller.Car oui, la 3.18 amène également du gameplay supplémentaire avec le, qui débarque enfin pour permettre aux joueurs équipés d'un Drake Vulture ou d'un AEGIS Reclaimer de venir sucer jusqu'à la carcasse des matériaux sur des épaves pour évidemment les revendre et ainsi se faire de l'argent, mais aussi à l'inverse de réparer les dommages subis par les coques de vaisseaux. Assez similaire dans l'esprit au minage, le salvage était attendu depuis des années et fait donc enfin son entrée : vous pouvez consulter la page détaillant les possibilités offertes par ce gameplay ici . L'autre gameplay apporté avec cette Alpha 3.18 et celui duavec des circuits proposés ici ou là dans le système Stanton, pour que les meilleurs pilotes de la galaxie puissent se mesurer entre eux.La 3.18 est aussi le patch de laoù plutôt qu'exploser, les vaisseaux attaqués par des joueurs pirates peuvent désormais entrer dans un stade de désactivation, permettant aux pirates de venir se servir et ainsi faire de leur façon jouer une profession rentable mais qui demeure risquée.Cette vue hélicoptère et incomplète des changements de ce patch ne saurait lui rendre justice. Pour ce faire, nous vous invitons à consulter la page du site officiel voire même le changelog complet du patch pour les plus courageux d'entre vous (c'est par là ). Et sinon, en vidéo, cela donne ça :Évidemment, toutes ces nouveautés sont accompagnées de ventes de vaisseaux, à commencer bien sûr par le Drake Vulture, vendu aux alentours de 200€ . On rappelle cependant qu'il est inutile d'acheter des vaisseaux avec du vrai argent car ils finissent tous par être achetables dans le jeu, il suffit juste de récolter des sous pour ce faire, et ça tombe bien, c'est le propre des missions et contrats proposés dans Star Citizen.En attendant, armez vous de patience car le jeu est bien sûr pris d'assaut et il est très difficile d'obtenir une place sur les serveurs. De nombreux joueurs ont par ailleurs remonté une erreur 19004 au lancement du jeu, là aussi liée au milliers de joueurs souhaitant tester le patch : CIG travaille à sa résolution.Comme à l'accoutumée donc, il faut être très patient avec Star Citizen...