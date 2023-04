Yo,J'avais envie de faire ce petit article histoire de faire un peu parler la nostalgie en images, avec le jeu Split/Second. J'en profite pour signaler à tout possesseur de XBOX One ou Series, que le jeu est actuellement en promo à 2,50 € sur le store et ce pendant les 9 prochains jours, donc foncez ! A noter que le jeu n'a malheureusement pas eu droit à ce petit traitement 4K et FPS Boost, ce qui est quelque peu dommage, mais sait-on jamais... Peut-être que les équipes de rétrocompatibilité sont à l'oeuvre pour tout ça vu qu'ils ne rajouteront rien, on peut alors espérer qu'ils s'attardent à l'amélioration des jeux déjà présents.Le multijoueur est toujours ouvert, malheureusement le dernier circuit est en DLC et ce DLC coûte 9,50 € (pour un circuit et un mode de jeu, ça fait un peu mal au cul, mais sur XBOX vous pouvez toujours faire péter 9300 points Rewards pour l'avoir gratuitement).Black Rock Studio étant fermé et Disney n'ayant rien fait avec la licence depuis longtemps, si la rétrocompatibilité n'a pas été un redépos de marque dans la foulée, je rêve de voir un studio récupérer les droits d'utilisation et sortir une "suite" (ou plutôt un reboot) sous Unreal Engine 5 avec les belles explosions qu'on a pu voir dans la démo de Matrix par exemple... Enfin, tout ça laisse rêveur et franchement, à cette époque, entre celui-là et Blur, on avait vraiment de beaux jeux de course axé arcade, et ça manque !