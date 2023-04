Petite sortie en ville pour acheter l'accessoire qui me permettra de commencer un petit jeu dans les meilleurs conditions.Et comme il faut toujours un achat compulsif sinon ce ne serait pas drôle, une manette de plus pour ma petite collection.Qui d'autre était à la Gamescom en 2017 ?Voilà le jeu en question, version PS4 + 10€ pour avoir l'édition Director's Cut sur PS5.Bonus:Les piles, c'est la vie. Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai du brancher ma Dualsense lors de mes 50h sur God of War Ragnarök O_o