Pour le 1er Avril Asus avait présenté son ROG Ally dans une vidéo qui semblait humoristique mais que nenni ce n'était pas un poisson d'Avril le ROG Ally est réel et sera disponible prochainement avec un APU AMD 7040S (Zen4 + RDNA3 en 4nm) 2x plus puissant que le Deck, un écran 1080p 120hz, le tout dans un boitier compact et silencieux, et qui disent-ils sera vendu à un tarif compétitif sans nous annoncer de prix pour l'instant. 600€ ?Mais surtout étant donné que c'est Asus on peut s'attendre à ce que contrairement aux Ayaneo et compagnie ce soit disponible facilement un peu partout dans le monde même si pour l'instant uniquement en précommande via BestBuy aux US/Canada.Perso de la part d'Asus je ne m'attends pas à des merveilles sur le prix mais la mode de ces consoles PC semble lancée et on peut s'attendre à en voir de la part de marques moins cupides, Acer, Lenovo, Xiaomi ?Le test de Dave2D :