A l'aube de 2023, les Remakes et autres Remastered ont le vent en poupe et les chefs d’œuvres de la GC s’apprêtent à revenir et toucher une toute nouvelle génération de joueurs.Pendant que certains tronçonnent à tout va sur le remake de Resident Evil 4, que d’autres allument encore un cierge en attendant la compilation des 2 Baten Kaitos, voilà que votre serviteur, quant à se jette (comme beaucoup) surOui Nintendo, je vous hais d’avoir ressorti cette merveille sans prévenir. Oui mais voilà : Prime est de retour dans la place, avec un Remastered de très haut vol, qui rend honneur aux 20 bougies que le jeu vient de souffler. Récit.qu’est ce qu’un Remastered et qu’est ce qu’un Remake ? Si la notion me semblait clair depuis Resident Evil « Rebirth », force est de constater que la chose semble moins claire avec la nouvelle génération, surtout avec ce nombre incalculable de retours de jeux d’un passé plus ou moins lointain et qui ont bénéficié de plus ou moins de soin.D’un côté on a la notion de « Remastered », généralement adoubé de la mention « HD » pour désigner des jeux de la 6ème à la 8ème génération (Ps2 à PS4 gross modo) : reliftés / réhaussés dans leurs résolutions, gommés de potentiels aliasing disgracieux et bénéficiant pour les plus chanceux de nouvelles textures « hachedées » voir, soyons fous, un framerate beaucoup plus fluide.De l’autre côté, on a les Remake, véritable refonte à la fois du fond et de la forme du jeu : le plus célèbre étant RESIDENT EVIL « REBIRTH ».Aussi, à quoi s’attendre ce Remastered de Metroid Prime ? Eh bien quelque chose à mi chemin entre les notions de Remake et de Remastered.Metroid Remastered n’est un remake,puisque le cœur de l’expérience est similaire au jeu d’origine sorti sur GC, mais il est aussi plus qu’un simple Remastered fainéant (coucou Naughty Dog).Retros Studios.Metroid est une saga de jeu d’action aventure spatiale dans des univers labyrinthiques.Initié sur NES en 1986, la série avait ensuite connu une suite sur Gameboy puis un 3ème épisode d’anthologie sur Super Nintendo.Depuis lors, la chasseuse de prime Samus Aran avait disparu, et mis en souffrance toute une génération de joueurs qui l’aura attendue durant toute l’ère Nintendo 64.C’est donc via la Nintendo Gamecube et un nouveau venu, Retro Studios, que les fans pourront de nouveaux combattre les Pirates de l’espace et la pire des créatures de l’univers : le Metroid.Cet épisode "Prime" avait pourtant été au cœur de polémiques avant même sa sortie : 1er épisode non produit en interne par Nintendo, 1er épisode produit par des occidentaux, 1er épisode en 3D et surtout surtout, passage en vue FPS : il n’en fallait pas plus pour que les vieux de la vieille crient (parfois) au scandale., ou l’un de ses plus brillants étendards et ce Remastered va vous démontrer que même 20 ans après, le jeu met une pilule à 90 % de la production actuelle. Le signe d’un grand jeu.Après une étape quelque peu chaotique dans l’espace, Aran va donc poursuivre les Pirates de l’Espace et leur menace d’utilisation des Metroid en allant sur Tallon IV, une planète voisine du système ZEBES (Super Metroid).Arrivant au sol, elle découvre les ruines Chozo, ce peuple sage et disparu qui lui a jadis conféré son armure.Partant à l’exploration de la zone, Samus Aran va découvrir que la planète a subi un cataclysme avec l’impact d’un météore gigantesque, dont les éléments radioactifs ont fait muté toute la faune local.L’impact du météore semble cependant recouvert d’un étrange socle protecteur, construit par les Chozo pour "protéger l’univers". Forcément les Pirates de l’Espace, récemment installés sur l’espace, vont essayer de lever cette protection et d’obtenir le pouvoir qui semble se cacher sous ce socle de protection. Quel mal renferme t il donc ?Tout est fait, aussi bien en terme visuel que sonore, pour vous donner l’impression que vous êtes réellement Samus à l’intérieur de son armure.Vous pouvez voir les contours de contours de son casque, les données s’affichant sur sa visière, écouter les bruits de moteur de son armure en tournant la tête, admirer les (magnifiques) effets de pluie de buée ou même de reflets sur la vitre du scaphandre. L’immersion est parfaite et totale.vous avancez dans d'un dédale complexe rempli de portes (avec différents systèmes de verrouillages qu’il s’agit de d’obtenir), vous explorez un biome sidérant de vie et vous analysez tout ce qui passe sous le rayon de votre scanner.tout est fait pour que vous preniez le temps de visitez chaque recoin, examiniez chaque pierre, chaque vestige, chaque artefact, chaque animal.Vous renseignerez votre ordinateur de bord d’une foule d’informations, de détails et de descriptifs en tout genre.Aucune obligation bien sûr, mais les plus littéraires adoreront lire et découvrir ce travail en sous texte sur le lore qui mérite vraiment le respect. L’univers de Metroid Prime et Tallon IV est dense, cohérent, puissant, envirant.A travers vos pérégrinations, vous allez explorer différentes zones ayant chacune un thème / univers distinct : les ruines boisées, les grottes de lave, les montagnes enneigées, une base alien, etc., et renferment un nombre incroyables de chemins de travers plus ou moins visibles, d’ascenseurs, de grottes ou portails à ouvrir ou exploser.C’est à la fois grisant et effrayant : Metroid Prime est gigantesque, complexe dans son level design et appel le joueur à réaliser un nombre incalculable d’aller-retour à tourner dans tous les sens pour trouver la suite de la progression.Dès que vous aurez une nouvelle arme, ou une nouvelle capacité (double saut, boule morphing, grappins…), l’aventurier regardera immédiatement la carte en 3D du monde, pour se rendre compte qu’un chemin à l’autre bout de votre position est désormais accessible et ouvre la route vers une toute nouvelle zone inexplorée.Si le squelette de la progression et les points étapes clés seront les mêmes pour tous les joueurs (imposés par la remise des nouveaux pouvoirs dans un ordre précis), [b]libre à vos cependant d’explorer à votre guise certaines chemins de travers pour obtenir des bonus à tout moment [/b](renforcement d’une arme ou de l’armure, nouveaux éléments de lore, etc).certaines relèvent d’une compétence à obtenir ou un peu de jugeotes dans la plateforme, d’autres nécessiteront d’interagir avec les vestiges Chozo.Le son a aussi une énorme importance, puisque qu’il vous permettra de repérer bons nombre de trésors cachés derrière un mur ou une statue monumentale : la collection des charges de missiles ou de cellules de santé est grisante quand elle aboutie, rageante, quand on ne trouve pas, mais il ne faut jamais rien lâché !c’est que lorsque vous pensez avoir rincé une zone, la connaitre de fond en comble et d’en avoir rincé chaque trésor, chaque donnée, chaque item, le jeu vous donne une leçon d’humilité en vous faisant découvrir un nouvel artefact, une nouvelle porte, un nouveau chemin secret derrière un mur qui n’avait absolument pas attiré notre attention auparavant.Pour cela, la montée en puissance de Samus et l’apport de ses différents scanners va être grandement impactant !entre ses phases de plateformes très millimétrées, ses passages secrets à gogo et son hub central avec ces statues disposées en cercle, Metroid Prime a une certaine filiation avec Turok Dinsaur Hunter (N64), des mêmes créateurs, du temps où ils bossaient chez Iguana., qui a clairement expérimenté la map de son jeu et les réactions psychologiques habitant les joueurs à travers l’exploration. Le monde semble avoir été forgé pour vous alors que c’est lui qui vous ploie (sans vous en rendre compte) à sa logique et ses règles. Chapeau., permettant de straffer à loisir auteur de sa cible tout en chargeant son arme. Il n’est pas rare que plusieurs adversaires vous attaquent ensemble et que vous ayez en plus à composé avec le relief qui vous entoure.Ainsi, des pirates peuvent vous attaquer du ciel, pendant que des animaux vous attaqueront du sol le tout étant entouré de lave ou de tourelles automatiques assassines : tout un programme.alors apprenez de suite à bouger dans tous les sens, c’est là que réside votre salut.des combats de boss vraiment épiques, bien pensés et équilibrés…Enfin sauf peut être le combat final, franchement ardu mais mémorable !Tout dépendra aussi de votre capacité à vous repérer dans Tallon IV et ne pas vous perdre.. Ici on frôle le remake graphique tant beaucoup d’éléments ont tout simplement été complètement modélisés et retexturés. Il suffit de voir des vidéos comparatives pour s’en convaincre : l’armure de Samus, les ennemis, les décors, les lumières, les objets : énormément d’éléments ont un aspect technique plus moderne, moins anguleux, plus détaillé.La refonte n’a pas été totale, mais pourtant rares sont les moments où le jeu accuserait son âge. On le dire et être admiratif :tout comme la version d’origine sur GC, Metroid Remastered nous sert un 60 FPS impérial, aussi bien en dock qu’en mode portable, rendant l’expérience toujours plus impressionnante et immersive.Chapeau bas à Retro Studios, qui semble avoir réellement repris du poil de la bête avec ce portage, ce qui augure du meilleur pour la suite !tout le gameplay a été pensé autour de la célèbre manette dessiné par Shygery Myamoto. On tirait avec l’énorme bouton principal, on switchait de canon avec les 4 directions du stick jaune : tout marchait à merveille.(mais qui pour ma part me plaisait beacoup) : on ne pouvait pas regarder autour de soi et se déplacer en même temps. Un élément qui peut semblé lourdingue, même à l’époque, pourtant tout fonctionnait à merveille puisque le système de lock compensait instantanément cette raideur et que les combats étaient dans un champ de vision plutôt horizontal.Les phases où l’on levait les yeux étaient donc plutôt pour les temps calmes liées à l’exploration (avec le fameux bruit de moteur que j’adorais quand on tournait la tête).il faut faire un gros effort de réajustement mental. C’est faisable mais un peu lourd.Heureusement pour nous, Metroid Prime propose par défaut: similaire au Prime Hack (un Mod fait par des fans que vous pouvez voir ici), elle vous permet désormais de tourner la tête et de vous déplacer en même temps, ce qui rend la (re) découverte très plaisante.En revanche, côté touche, c’est plus délicat : fini les gros boutons Gamecube, place aux petits boutons de la Switch et un mapping…discutable.Ici, jouabilité moderne, le stick droit sert à tourner la tête et non à switcher entre les armes.Si vous devez passer rapidement du tir de glace au tir de feu, il faudra laisse votre bouton ur le bouton du haut (X) sur le joycon droit et appuyer sur l’un des flèches sur le stick gauche : c’est franchement raide, peu ergonomique et ça vous oblige à vous servir du pouce gauche pour changer d’arme au lieu de vous déplacer. Cela veut dire qu’à moins de vous contorsionner les doigts en crabe, vous allez être obligé de vous arrêter de bouger pour changer d’arme. Pas génial en plein combat mais on s’y fait., hérité de Metroid 3 et de la compilation Metroid Trilogy : déroutante au début mais très immersive. Le problème de mapping est cependant toujours là.: le stick droit sert à switcher entre les armes, c’est un pur bonheur … Mais on peut ne plus bouger la tête qu’à l’arrêt, comme à l’époque et les touches des Joycon sont franchement à désirer face aux gros boutons GC.Sympa quand même mais pour les puristes ou celles et ceux qui n’hésiteront pas à devoir faire un gros réajustement mental.- Enfin,: un 4ème mode de jouabilité proposant une sorte de compromis entre la raideur du style d’origine et le motion gaming façon Metroid Trilogy : utilisant la gyroscopie, ce style m’a franchement intrigué, mais j’avoue ne pas l’avoir suffisamment expérimenté pour rendre un verdict : à voir.Bref vous l’aurez (peut être compris), j’ai finalement décidé de rester sur la première proposition : le gameplay moderne. Cela m’a permis de rester dans des déplacements de Samus et de son regard en même temps et ce de façon tout à fait naturelle, au diapason des jeux modernes...Mais j’ai pesté plus d’une fois quand il fallu que j’envoie de façon rapide un tir + missile (R2 + R1, au secours…) et je ne suis pas convaincu que les plus jeunes joueurs (ou les moins agiles) apprécient pleinement cette configuration.Bref il faut toutes les essayer pour trouver celle qui correspond le mieux !: soit avec un max d’info très visible, sit en transparence, soit vous enlevez carrément tout ! Un paramétrage encore une fois proposé à la liberté du joueur, un confort très appréciable !, le jeu n’est pas non plus avare avec pleins d’artworks à débloquer (version d’origine ou remastered), des modèles 3D à regarder dans tous les sens ou même l’intégralité de l’OST à écouter !Plus vous trouverez de trésors, plus le jeu vous débloquera des bonus, alors fouillez de partout et atteignez le sacro saint 100% !On l'aura longtemps attendu et rêvé le retour de Metroid Prime, et il aura fallu attendre l'anniversaire de ses 20 ans pour que Retro Studio (qui renait de ses cendres de la plus belle des manières) nous livre un Remastered digne de ce nom.Entre les innombrables améliorations graphiques et les 4 styles de gameplay proposés (et la pléthore d'options), on est devant un quasi remake ! Impérial côté technique, servi par un 60 fps de toute beauté, le jeu sidère par la modernité de sa réalisation et la force de son level design, inchangé, mettant encore aujourd'hui une mandale à tout joueur qui se respecte.Profond, dense, immense, bourré d''éléments de lore et d'un level design à faire jouir Dédale en personne, Metroid Prime impose tout simplement le respect par l'intelligence et le savoir faire de sa proposition. Nous sommes clairement devant un chef d'œuvre qui aurait pu sortir hier et qui fera encore autorité demain. Jamais plongée dans Tallon IV n'aura été aussi prenante et grisante. Servi par une bande-0son inoubliable, une durée de vie excellente et un gameplay aux petits oignons (mais avec un mapping des touches discutables), Metroid Prime demeure au panthéon. Bravo !▶️▶️