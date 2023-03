J'ai découvert les Resident evil avec les remake, j'ai beau avoir commencé le jeu vidéo sur une nes, je n'avais jamais fait ces jeux, sortis au moment de mes études.

Après le 2 remake (adoré), le 7 (fait deux fois, superbe), le 3 que j'ai moins apprécié (trop court) et le 8 que j'ai vraiment beaucoup aimé au point de le finir trois fois de suite, voici donc le 4. Et ce qui est cool c'est qu'encore une fois c'est une totale découverte pour moi.

J'ai eu un peu peur du côté bourrin de la démo, mais au final le jeu complet est plus classique bien qu'on butte un nombre hallucinant de mobs tout au long de l'aventure.

Au final, j'ai adoré le jeu, avec quelques petits bémols :



Points positifs :

- graphismes et ambiance merveilleux. Réalisation à tomber par terre. Fluide même en mode qualité et Ray tracing sur ps5

- dualsense plutôt bien gérée avec le effets haptiques

- les deux premiers tiers

- quantité d'armes, de défis

- durée de vie excellente (même si je l'ai fait en un week-end