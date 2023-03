Que le site soit bourré de pubs soit, il faut bien vivre.

Mais que celles-ci empêchent la navigation sur smartphone, c'est insupportable. Elles viennent prendre toute la place et certaines sont impossibles à fermer.

C'est le seul site que je connaisse qui procède ainsi... n'y a-t-il pas d'autres solutions techniques pour placer les pubs en bandeau, faire qu'elles se ferment au bout de 5s et n'apparaissent qu'une fois?

Car en l'état cela devient un frein. Je suis sur jeux France depuis le début et bravo pour ce site, mais là on pète les plombs