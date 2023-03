Decrypt'Éclair

Salut la compagnie ! Aujourd'hui petite analyse/decryptage sur le gameplay de RE4 Remake et des similitudes qu'on peut trouver entre lui et celui de RE6 sortie en 2012.Enjoie !Et vous qu'avez vous penser du gameplay de ce remake ?Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg