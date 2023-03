Après GT7, Resident Evil Village sur PSVR2 offre visiblement encore une nouvelle expérience incroyable en VR.La politique de Sony avec la VR ayant changé, voyant que les jeux propres à la VR ne sont pas assez attrayants car demandant trop de budget et n'étant pas assez grand public au final, ils ont décidé à présent de faire de la "VR Hybride". C'est-à-dire proposer non plus seulement des jeux destinés à la VR mais des versions VR de leurs jeux (AAA, AA, etc.) qu'ils sortent sur support classique.Et cela a l'air de faire mouche auprès du public actuellement! Je sens que la VR va enfin commencer à prendre de l'ampleur avec tout ça..N'hésitez pas à partager votre expérience si vous y avez jouez!