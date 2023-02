Les fans de Metroid 2D ont fait preuve de patience : il aura fallu attendre plus d'une décennie pour voir la plus grande chasseuse de primes revenir sur le devant de la scène sous la forme d'un remake complet du deuxième opus.

Développé en collaboration entre Mercury Steam et Nintendo, ce remake a décidé d'essayer de dépoussiérer un peu le gameplay de Metroid avec des partis-pris qui ne seront pas toujours maîtrisés, comme le contre : une bonne idée mais un peu trop rigide, nous demandant d'arrêter notre personnage, ce qui casse le rythme de l'exploration et des combats.

Et c'est un peu le souci de tout ce Metroid : un rythme lent, pas une pièce sans un bloc caché, un bloc qui s'effondre, de bloc à tirer avec son grappin, etc. Attention, tout ceci est réalisé avec soin, et j'ai même globalement apprécié cette formule pendant une bonne partie du jeu, mais j'ai fini las de ces mécaniques.

Cela n'empêche pas ce remake d'être un très bon jeu, avec des bases solides, même s'il en fait peut-être trop, avec beaucoup d'ajouts (comme des pouvoirs) pour son propre bien. Ces expérimentations donneront la naissance ensuite à un de mes épisodes favoris : Metroid Dread !