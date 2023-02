Salut !Après ma première vidéo sur la 1ere série Gundam, je vous parle de sa suite, Zeta Gundam, qui, clairement, met encore des tartes.Comment j'ai pu passer à côté pendant des dizaines d'années sérieux ? C'était juste un régal du début jusqu'à la fin, moi qui avait peur de ne pas autant apprécier Kamille par rapport à Amuro, ce fut l'effet inverse, j'adore ce personnage, sa personnalité, et tous les autres de la série !Bref, Zeta Gundam, c'est la best des best non ?Peut-on faire mieux (certainement oui) que cette série ?