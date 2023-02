Bonjour à tous, Je sors de ma grotte, moi qui suis fana de rétro et deHack je suis carrément passé devant le dernier hack de la PS1, FreePSXboot!Pour résumé le hack se lance via la carte mémoire. Tu allumes la console tu sélectionnes carte mémoire et boum tu te retrouves dans un menu qui te permet de boot n’importe quelle CD !!NTSC-J, NTSC-U et gravé ! J’ai pu par exemple jouer à mes exemplaires de Final Fantasy VII et Tekken 3 version JAP pour la 1re fois hors émulation et jouer en60hz sur ma cathodique, c'est juste génial !!!Comme un gamin j'attends comme un fou ma commande de CD-R qui devrais arriver demain.Des jeux enfin en PAL 60hz ou des jeux jap avec patch en anglais et/ou FR, tellement de possibilité !Pour avoir FreePSXBoot sur votre carte mémoire, il vous suffit d’avoir une PS2 avecFMCBPour le reste Google est votre ami