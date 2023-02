En voilà un jeu qui va diviser, et pas qu'un peu, entre ceux qui le trouvent trop dur et mal fini et ceux qui, même s'ils reconnaissent ses tares comme sa finition, l'ont aimé. Me concernant, je suis dans le deuxième cas de figure.

Commençons par les points qui fâchent avec la finition limite du jeu, des crashs dans le premier niveau et parfois des triggers qui se lancent mal. Par contre, sur ma configuration le 60 FPS est tenu tout du long le jeu.

Passons rapidement sur le scénario qui est incompréhensible, avec des cinématiques trop longues, pour passer sur le cœur du jeu, son gameplay. Et de ce côté, Wanted Dead a su conquérir mon cœur de joueur.

Si vous pensiez jouer à une suite spirituelle de Ninja Gaiden, les deux jeux n'ont rien à voir : WD est pur jeu d'action basé sur le mouvement et les réflexes. Si vous arrêtez de bouger, vous êtes mort, le jeu poussant le joueur à toujours prendre plus de risques afin par exemple de remplir sa barre de vie quand on est touché (comme Bloodborne), ou parer afin de remplir rapidement son adrénaline pour exterminer les ennemis dans un finish classe. WD est loin d'être parfait, mais foncez si vous êtes la cible (comme moi) de jeu Masocore.

▶️