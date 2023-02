Il était temps qu'une exclue Xbox Series arrive sur le marché, qui plus est une exclue originale et dotée d'une fraîcheur qui fait du bien dans le paysage vidéoludique.

La première claque, ce sont les graphismes. C'est du cel-shading, certes, mais hyper coloré, hyper détaillé et doté d'une fluidité à toute épreuve. Quel plaisir de parcourir les niveaux dans un environnement aussi dynamique, enjoué et psychédélique !

Deuxième claque, la bande-son : celle-ci est au centre du gameplay, tout bouge en rythme et les combos deviennent plus puissants si nous tapons en rythme. Car le but du jeu, qui est un beat'em all, va être d'enchaîner les combos au rythme de la batterie pour éclater les ennemis à coups de guitare dans la tronche. C'est puissant et jouissif à la fois.

Plusieurs persos seront recrutés au gré de vos pérégrinations pour vous apporter un soutien indispensable dans certains combats. Pour finir, la VF est de grande qualité, avec un doublage au poil.

Elle participe grandement à l'ambiance déjantée de ce qui est véritablement un petit bijou, avec certaines phases qui vous laisseront des souvenirs impérissables. You Rock Baby !

Découvrir la première heure de jeu :