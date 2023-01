jeu DIRECT entre les mains des joueurstu court circuite meta ,la pressetu court circuite la negativité potentiel du a la pres d'un jeu de moindre envergure (cf pentiment) (si on regarde bien la situation na pas changé sur les AAA toujours pas de AAA first party avant maitu lance une dynamique positive pour peu que le jeu ai des qualitéspas besoin de marketingje me rappelle aussi apex legends qui a eu la bonne idée de lancer le jeu dans la foulé de sa pres ,on connait la suitedoit y avoir un truc a explorer ,certains jeux verraient leur potentiel décuplé par ces movevous en pensey quoi?