Bsr à tous, article éphémère.J'aurai une question concernant donc les barres de son,Si je connecte une barre de son sur la TV via câble optique ou HDMI arc mais que je laisse les consoles branchées telle qu'elle, est ce que je pourrais profiter quand-même d'une amélioration du son ?Ou faut-il absolument brancher directement la console sur la barre ?Merci pour vos conseils éclairés

posted the 01/17/2023 at 11:25 PM by torotoro59