Peut être en prévision de la sortie du prochain Zelda Tears of the Kingdom, Fnac vient de mettre en précommande la majorité des Amiibo Zelda existant.Link Twilight Princess, Link Wind Waker, Link loup,...Ils sont tous encore dispo pour un prix normal(entre 14 et 17 euros).Voilà une occasion de finir votre collection ou vous faire plaisir, sans faire plaisir aux scalpers/spéculateurs qui les vendent au prix fort depuis des annéesLa sortie est prévu pour début février pour la grosse majorité.