Voici mon top 15 films 2022. J’ai vu 80 films au cinéma cette année. Il faut bien se dire la vérité, cette année n’est pas un trés bon cru. Il y a de nombreux films qui ne seraient jamais dans un top dans une autre année.Je dois bien admettre que j’aurais jamais pensé avoir un tel top 15. Il y a bien plus de blokbusters que prevu mais je dois bien etre honnête avec moi même j’ai passer du bon temps devant. Même si cette année il y a beaucoup de blockbusters pas au niveau : Jurrasic 3, Les animaux fantastiques 3, Morbius, Uncharted, Moonfall, Matrix 4, Black Adam etc….Mention honorable : comme je n’ai pas de film francais cette année dans mon top, je vais quand même remettre deux mentions honorable à deux films francais Kompromat et Novembre que je vous conseil de voir.Le top ci dessous sera bien plus critiqué que mon top des pires films 2022.15. Don’t worring darlingUn film sur une communauté isolé qui représente le reve américain, derriére se cache une autre réalité. J’ai passer un bon moment, le film connait des défauts mais malgrés tout on passe un bon moment ou la critique politique qui est dans le film ne fait pas disparaitre la qualité du film contrairement à Men.14. La ou chantent les écrevissesTrés supris par ce film. C’est un thriller romance, je pense que c’est la premiére fois que j’ai un film du genre romance dans mon top. Oui les maricages sont trop beau et trop propre, que ce n’est pas réaliste (ils sont ou les moustiques bordel) mais qu’est ce qu’on s’attache à l’héroïne. La film que j’ai été surpris d’apprécier.13. Esther 2Le film est moyen mais j’aime tellement l’univers d’Esther 1 que je pensais etre decu par la deuxiéme opus. Finalement le 2 est assez bien écrit ce qui permet de passer un bon moment. Il est dans mon top plus pour l’amour du genre et de la marque car malgrés tout il a des défauts Esther 2.12. The Woman KingUn film simple mais quel univers. J’ai été transporté par les chants africain et la beauté de l’Afrique. Oui certains acteurs ne sont pas au niveau mais cela ne gache pas le film.11. Doctor Strange MultiverseOui il est beaucoup critiqué mais cela reste un bon Marvel surtout lorsqu’on compare les films de super heros sortie cette année. Ce n’est pas le meilleur des Marvel mais il reste convenable et visuellement jolie.10. The Gray ManUn film netflix sortie au cinema. Un film d’action comme on en fesait dans les années 90 et il est bien fait. On se rappel des souvenirs du bon vieux cinema popcorn de l’époque. Par contre le final est mauvais.09. RebelUn film belge dans mon classement, c’est une premiére pour ma part. C’est le meilleur film des deux réalisateurs très clairement. Le meilleur film qui parle des jeunes qui sont partie en Syrie. Un film poetique et dur à la fois. un film qui explique ce qu’étais devenu la Syrie une asile psychiatrique à ciel ouvert ou plein de personns avec des histoires totalement différents se sont re trouvés à faire voir et revoir dans tout les lycées.08. Nightmare AlleyJuste pour le réalisateur, les plans, les couleurs, l’ambiance il doit etre dans mon classement. Ce n’est pas son meilleur film mais son talent nous fait rentré tête baisser dans son histoire qui a des qualités, comme des défauts. Oui j’ai bien aimé Nightmare Alley.07. The Black PhoneUn film horreur thriller j’étais obligé d’en avoir un dans mon top 10, ce n’est pas le meilleur de l’histoire mais il fait bien le job. On sursaute, on a légérement peur, on est attelé par l’hsitoire quoi demandé de plus….06. Black Panther Wakanda ForeverJe m’attendais a être déçu mais finalement j’ai plutot passer un bon moment. Les batailles été impressionnantes et l’histoire tiens la route même si la soeur n’a pas le charisme du frère. Finalement un bon marvel.05. Le dernier duelIl est sortie de 2021 mais je l’ai vu le 1 janvier 2022 et j’ai adoré cette hsitoire. J’ai adoré l’histoire de ce dernier duel. Je n’ai pas senti le temps passer, je connaissais pas l’histoire j’ai plongé direct et j’étais au plus prêt des personnages.04. ElvisJ’ai été obligé par des amies pour aller le voir et j’ai aucun regret. J’ai pas senti le temps passer, un vrai bon biopic. J’ai l’impression d’avoir vu un documentaire et un concert en même temps. Malgrés un final assez triste toute la salle avait la banane. On avait l’impression d’avoir passer une bonne soirée….donc une bonne séance de cinema.03. Avatar 2 : la voie de l’eauOui je suis faible, j’ai aimé Avatar 2. il est beau, un peu long mais tellement beau. L’histoire est simple mais on rentre dans un univers parallèle comme seul le cinema (et le jeux video) est capable de le faire. Quand un blockbuster arrive à nous avoir : )02. BatmanOui j’ai adoré ce batman sombre, thrille et enquete policier. Il est beau et bien écrit. J’ai pas été decu sauf par l’acteur merde mais quel choix de merde. J’écrit même pas son nom tellement je suis deg que ce tennager est le rôle, c’est la raison pour laquel est il est pas mon premier dans mon top01. La Méthode WilliamsCe film doit etre premier dans mon classement pour la baffe de Will Smith hahaha je rigole. Non un grand acteur dans une histoire qui nous rappel le cinema de l’époque. J’ai l’impression d’avoir été dans un plaid seul dans la salle devant un vieu film d’hollywood. J’étais tellement revenu dans mes souvenir d’enfance. Un flm simple que parfois le cinema oublie que c’est pas compliqué de faire une belle hsitoire. J’ai été transporté par une histoire que je connaissais pas. C’est un top 1 trés personnel. Une autre année il serait surement pas dans mon top 5 mais c’est 2022.