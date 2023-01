Bonne année a tous et désolé du retard.Pour ma part ce mois ci j'ai découvert le tome 1 et 2 de Batman et la cours des hiboux que j'ai aperçu comme ça et je regrette pas le style graphique est magnifique avec un très bon scénario , pour le prix j'étais choqué 5 euros et quelques pour un tome j'étais content.