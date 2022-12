Voilà Je voulais connaitre votre avis sur l'évolution des medias et divers plaformes servent de reseaux sociaux



Depuis l'explosion internet année 2000 et l'arrivée du web 2.0 le lancement on dira pour le grand publique



1 Forum



Qui n'a pas participé sur un forum ? Qui n'a jamais été bannis d'un forum ? Votre premier downolad ca surement été sur un forum via un lien où autre



Personnellement je garde de bon souvenir des échanges sur les forums, je trouve les forums plus conviviaux et moins froid.



Lancer un sujet sur un forum permet d'avoir un bon suivit avec l'apport de divers membres tant sur le début du lancement du topic, et aussi sur la durée du temps, c'est à dire sur une longue durée de temps, ce qui permet aussi un meilleur apport d'informations et d'exploitation du sujet traité sur le topic



Ensuite on débarqué les blogs (course plus qui a de commentaires et de vue)



Un blog c'est sympa, mais je trouve que sur le temps la qualité du sujet traité, et vite traitée et vite oublié dans son ensemble, ya pas de suivit ni d'autre apport par d''aurtre membres sur le sujet traité dans le temps qui lui est imparti par exemple sur gamekyo avec ses blogs qui dure le temps (page principal) qu'il faut a mon chien pour manger un poulet





Ensuite vint twitter facebook et youtube



Pour moi c'est du fast food news on prend on mange et on recrache mais au final bien des foix on ne retient pas grand chose, parfoix on est bien plus de simple spectateurs que participent.



Y'a quelque exceptions parfoix sur youtube mais c'est rare



Bref perso je préférais les forum

et vous ?