Petit article pour parler de Midnight Suns, qui est à mon humble avis, une petite pépite (ça aurait été mon GOTY si Elden Ring n'était pas sorti cette année).Commençons par poser les bases : c'est un jeu basé sur l'univers Marvel (!), mais plus précisément centré sur les "Midnight Sons" (renommés pour le marketing en 2022 en "Suns"), aidés par une partie des Avengers pour faire face à Lilith, un démon qui peut corrompre les personnes et s'en faire des alliés de manière durable. Elle aura ainsi avec elle certains méchants bien connus (Sabertooth, Venom, etc), mais aussi certains héros (no spoil) !Le joueur incarnera le fils / la fille de Lilith, qui l'avait déjà vaincue 300 ans plus tôt ... en y laissant la vie au passage. Heureusement, les sorts de résurrection semblent fonctionner en cas d'Apocalypse. . . Par contre, pas de bol : trou de mémoire en ce qui concerne la méthode pour tuer Lilith. C'est ballot !Ce personnage, créé pour le jeu, sera votre avatar customisable : sexe / coupe de cheveux / etc, vous pourrez en faire le parfait petit tueur de démon, même si on aurait aimé plus d'options de customisation.Son nom de "héros", par contre, est fixe pour des raisons logiques, vu que tout le jeu est doublé : "The Hunter"Le jeu a été développé par Firaxis, qui avait par le passé développé XCOM / XCOM 2 (d'excellents jeux de stratégie au tour par tour).Midnight Suns va ressembler bcp à XCOM sur certains points d'ailleurs, mais là où XCOM avait des stats de précision pour les attaques (tu pouvais rater 3 fois d'affilée ton action), ici les devs ont remplacé cette incertitude par une autre : le menu d'actions est remplacé par des cartes à la manière d'un Slay The Spire.Donc on touchera à coup sûr (sauf pour les éjections hors de la map), mais il faudra créer un deck avec suffisamment de synergie pour que les cartes des 3 super-héros que vous dirigerez permettent de gérer la majorité des situations.Côté maps, on peut passer de la défense d'objectif, à survivre un certain nombre de tours face à des vagues d'ennemis, devoir récupérer des cartes à code pour déverrouiller des coffres avant qu'ils n'explosent, ou encore interrompre des sorciers qui vont faire apparaître un énorme boss si vous les laisser faire, sauver des civils, etc etc.Sans être ultra varié (entre 10 et 15 situations pour les maps de farm, je dirais, sans compter les combats de Boss), ça l'est suffisamment pour passer un bon moment tout au long des 60-100h de jeu de votre premier run, selon votre envie de maximiser les relations entre les personnages et votre passion pour le deck building.La partie "hors des combats", est gérée à la façon d'un Persona en gros, avec un cycle jour - activités diurnes - baston of the day - activités nocturnes - dodo . . . et on recommence.Vous pourrez vous balader dans le QG des héros nommé pour l'occasion l'Abbaye, et sur une map relativement grande tout autour de celle-ci.Pour ceux qui ont joué à MK11 : ça ressemble bcp à la Krypt, avec des énigmes, des coffres, des interactions légères via des pouvoirs que vous débloquerez en invoquant un des quatre dieux (Atum, etc), ainsi que des quêtes.L'Abbaye peut également être upgradée énormément, pour plus tard par exemple avoir la possibilité de modder vos cartes, ou encore envoyer vos personnages en mission à votre place.De quoi s'occuper entre 2 combats, surtout que cette partie n'est pas à négliger : les relations entre les personnages que vous croiserez dans l'Abbaye, sont centrales dans l'obtention des attaques finales de chaque personnage (on débloque un défi une fois arrivé à l'affinité maximum), ainsi que l'amélioration de leurs stats via des entraînements.Tous n'aiment pas les mêmes choses, et le jeu testera aussi votre connaissance de l'univers Marvel parfois (notamment lors des cadeaux qu'on peut offrir aux héros). Et inutile de dire qu'en terme d'activités à proposer pour renforcer vos liens d'amitié, je vous déconseille de proposer à Wolverine de lire un livre au coin du feu !Pour les fans de Marvel, je conseille FORTEMENT la VO, qui est de très bonne facture, et c'est un régal de voir ce groupe de personnages vivre ensemble pendant les 2 mois de l'aventure, avec des situations cocasses comme Blade créant un groupe de lecture, débattant avec Captain Marvel / Captain America du livre "L'art de la guerre" de Sun Tzu ... pendant que Wolverine s'incruste pour se taper le punch et les biscuits apéroL'occasion rêvée de faire un FIFA avec Ghost Rider et Captain Marvel en somme.Pour ceux que le "blabla" n'intéresse pas, on peut skip ces parties en général, donc pas d'angoisse.Les dialogues sont cependant assez importants pour définir si vous voulez plutôt jouer un héros orienté vers la lumière, les ténèbres ou entre les deux, avec 3 types de cartes associées, de l'équipement exclusif à débloquer, et des styles de jeu très différents (healer / gros dps / etc).Exemples :Ca se traduira donc par des choix dans les dialogues, vous pouvez donc enfin envoyer chier Peter Parker qui vous parle de Tante May, ou aller avec Wolverine remplacer le café de l'équipe par du décaféiné (!) en vous marrant comme une grosse putasse. Assez amusant dans l'ensemble, mais vous aurez plus de mal à être ami avec Peter si vous l'envoyez bouler, là où Magik et Nico déteste les "zentils héros", préférant le côté badass / ténèbre du Hunter.Le scénario : on reste sur du Marvel traditionnel type crossover / fin du monde, mais ça se suit avec plaisir.Revenons maintenant à la partie la plus réussie et de loin : les combats.Bien plus stratégiques qu'on ne le pense au départ, Firaxis a réussi à mêler accessibilité et profondeur de gameplay, tout en ayant des animations bien punchy et des effets sonores qui envoient du lourd (spéciale dédicace à Wolverine qui hurle).Il ne sera pas rare de commencer une map en mode "oh easy", puis être débordé dès le 2e tour par les renforts, qui tueront un de vos persos trop confiant (oui, c'est sa faute, pas la mienne !), vous retrouvant dans une situation bien chiasseuse ... et vous vous en sortirez à la dernière minute par un coup de génie en optimisant vos cartes et le décor.Le décor justement, parlons en : énormément d'endroits de la map sont interactifs, ça peut aller du bon vieux tonneau explosif, à la rambarde qu'on peut défoncer pour plus tard pousser un ennemi relou dans le vide, des caisses à balancer dans les ennemis pour faire un joli strike ou des failles d'énergie qui appliquent des débuffs, etcVous devrez aussi souvent choisir entre balancer un ennemi dans un trou pour le tuer instant (avec de la chance), ou l'envoyer valser dans un tonneau explosif touchant ainsi ses potes ... ou encore l'envoyer sur Wolverine qui lui mettra une gifle de bonhomme en plein vol, moins puissante que l'explosif, mais vous permettant de piocher une carte ! Les choix ne seront pas toujours faciles donc.Relativement variée, cette interaction avec le décor permet de compléter vos actions "traditionnelles", certains personnages comme Spider-Man, étant très orienté "mouvements", pouvant aller de caisse en caisse librement ou presque, et foutre un bordel monstre sur la map pour peu que vous ayez créé un deck correct.Le bestiaire est correct, on va de "Bob" d'Hydra aux démons en passant par des Boss connus (Venom, Crossbones, etc). Notons que certains ennemis ont des techniques parfois surprenantes : certains vont se scinder en deux au moindre dégât, et iront taper leurs potes pour les dédoubler aussi ! D'autres auront leurs âmes "liées", vous forçant à les tuer au même tour ... mais ça se complique quand on voit qu'ils peuvent se lier à d'autres ennemis et même ranimer un des vos héros pour l'utiliser contre vous (lié lui aussi, bien sûr !). Chaque Boss, dans le même esprit, aura son propre gimmick également. No spoil.Pour ce qui est du deck : chaque personnage peut équiper 8 cartes parmi une quinzaine qui lui sont spécifiques (Captain America a plutôt des cartes défensives, par exemple), cartes qui peuvent être upgradées avec un doublon (on récupère des cartes à chaque fin de mission, entre autres), mais aussi "moddées" un peu plus tard, permettant par exemple d'ajouter un nouvel effet (affaiblir un ennemi, piocher une carte en plus, etc), ce qui rend très vite l'expérience addictive.En effet, on rentre TRES VITE, dans la spirale infernale du bon vieux "allez un dernier pti fight pour upgrade ma carte", qui se tranformera en "allez un dernier pour tester l'upgrade" ... et il est 4h du mat' !Un gameplay assez jouissif et brutal (les impacts de coups sont violents), couplé à un système de jeu qui fusionne XCOM et Slay The Spire, entrecoupé de phases de détente à la Persona, voilà en gros la proposition du jeu.Il est à noté que la difficulté du jeu est de base bloquée en mode "normal", puis, si vous jouez bien, vous laissera progressivement changer de difficulté (il y a 6 niveaux de difficulté au-dessus de normal), avec le dernier niveau de difficulté ayant plus du double de dégâts pour les ennemis, un gros boost pour leurs hps, impossibilité de réanimer un personnage mort, etc ... mais avec un gain d'xp et de ressources bien plus grand, et aussi, un challenge très relevé pour ceux qui aiment ça (moi j'adore perso). Très bon système qui permet d'aiguiller les joueurs efficacement selon leur niveau de jeu.Graphiquement, ça tient la route. Le véritable aspect à revoir serait la modélisation des visages, selon moi, pour le reste, ça va. Les animations en combat sont assez sympas, et on ne se lasse pas de voir Blade saucissonner 4 ennemis d'affilée ou de voir Iron Man balancer des rockets sur toute la map. J'aurais par contre bien aimé que les attaques à deux soient moins génériques, mais bon, je suppose que c'était compliqué de créer autant d'animations que de duo dans le jeu, surtout avec les DLCs à venir.Je suis tenté de rentrer dans le détail des personnages, mais l'article est déjà très long, et si vous avez envie de voir le détail de chaque personnage, la chaîne youtube du jeu, a fait un tuto détaillé de chacun des 13 personnages du jeu. Précisons que 4 nouveaux personnages et du contenu additionnel arriveront début 2023.Lien pour les détails des personnages :Et pour finir : je recommande CHAUDEMENT ce jeu si vous êtes fans de RPGs tactiques ou de Marvel ... ou des deux !Enfin un jeu Marvel de qualité, mais au-delà de ça, un excellent jeu tout court, qui m'aura scotché une centaine d'heures sur mon premier run. C'est très rare que ça arrive sur un jeu solo, sans online.(Pas de note, ça sert à rien à part pinailler)